Ураган "Харви" в США привел к гибели минимум восьми человек – СМИ
Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме, заявил, что Штаты впервые столкнулись с подобным стихийным бедствием.
Власти Техаса объявили в понедельник, что, по последним данным, ураган "Харви" привел к гибели не менее восьми человек, сообщают местные СМИ.
Как передает Радио Свобода со ссылкой на CNN, тропический ураган "Харви" движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков. В результате дождей сильные наводнения произошли в городе Хьюстон (Техас).
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По словам мэра Сильвестра Тернера, около 5,5 тысяч человек находятся в убежищах и, как ожидается, число это существенно возрастет. Мэр сообщил, что пострадавшим нужна одежда, подгузники, смеси детского питания и продовольственные товары, медикаменты, а также добровольцы для участия в спасательных операциях.
Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме, заявил, что Штаты впервые столкнулись с подобным стихийным бедствием.
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