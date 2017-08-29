Ураган "Харви" в США привел к гибели минимум восьми человек – СМИ

03:15, 29 августа 2017
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Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме, заявил, что Штаты впервые столкнулись с подобным стихийным бедствием.

Последствия урагана
Последствия урагана "Харви" / REUTERS

Власти Техаса объявили в понедельник, что, по последним данным, ураган "Харви" привел к гибели не менее восьми человек, сообщают местные СМИ.

Как передает Радио Свобода со ссылкой на CNN, тропический ураган "Харви" движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков. В результате дождей сильные наводнения произошли в городе Хьюстон (Техас).

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По словам мэра Сильвестра Тернера, около 5,5 тысяч человек находятся в убежищах и, как ожидается, число это существенно возрастет. Мэр сообщил, что пострадавшим нужна одежда, подгузники, смеси детского питания и продовольственные товары, медикаменты, а также добровольцы для участия в спасательных операциях.

Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме, заявил, что Штаты впервые столкнулись с подобным стихийным бедствием.

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