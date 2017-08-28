Грозы к концу дня накроют всю Украину

В ряде областей нашей страны прогнозируют порывы ветра 15-18 м/сек.

В Украине пройдут дожди / фото УНИАН

До конца суток 28 августа в Украине ожидаются грозы, сильные ливни и град. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

"В Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Также в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозируют порывы ветра 15-18 м/сек.

Как сообщала Погода УНИАН, 29 августа в Украине будет облачно, в большинстве регионов сохранится прохладная погода.