Грозы к концу дня накроют всю Украину
В ряде областей нашей страны прогнозируют порывы ветра 15-18 м/сек.
До конца суток 28 августа в Украине ожидаются грозы, сильные ливни и град. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра.
"В Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Также в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозируют порывы ветра 15-18 м/сек.
Как сообщала Погода УНИАН, 29 августа в Украине будет облачно, в большинстве регионов сохранится прохладная погода.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°