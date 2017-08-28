В Киеве завтра без осадков, днем до +17°

17:00, 28 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в столице без осадков, днем до +17°.

tov-tob.livejournal.com
В Киеве будет облачно с прояснениями / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер северный, до 5.5 м/с.

В Украине завтра без осадков, температура днем до +24° (видеопрогноз)

Солнце в столице взойдет в 06:06, а зайдет в 19:50. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 августа, в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, практически без осадков.

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