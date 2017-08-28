В Украине завтра без осадков, температура днем до +24° (видеопрогноз)

16:30, 28 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 августа в Украине будет облачно, в большинстве регионов сохранится прохладная погода.

Центр
  В Украине завтра практически без осадков / Центр

На востоке и юге Украины переменная облачность, температура днем до +24°. 

На западе Украины также облачно, в некоторых областях возможен дождь. Днем до +21°.

В северных областях практически без осадков. Температура днем от +15° до +19°. В центре Украины без осадков, температура днем до +20°.

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Согласно народному прогнозу, 29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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