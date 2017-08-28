Ураган "Харви" бушует в США: еще в одном американском штате объявили режим ЧС

В штате Техас от урагана "Харви" уже пострадали около 6,8 млн человек.

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Президент США Дональд Трамп объявил федеральную чрезвычайную ситуацию в штате Луизиана из-за шторма "Харви". Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, передают "РИА Новости".

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана существует чрезвычайная ситуация и постановил (оказать - ред.) федеральную помощь в дополнение к мерам реагирования штата и местных (властей)… в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате тропического шторма "Харви", - говорится в релизе.

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Как сообщал УНИАН, "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.

В штате Техас от урагана "Харви" уже пострадали около 6,8 млн человек. Известно о поменьшей мере двух жертвах.