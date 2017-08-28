Ураган "Харви" бушует в США: еще в одном американском штате объявили режим ЧС
В штате Техас от урагана "Харви" уже пострадали около 6,8 млн человек.
Президент США Дональд Трамп объявил федеральную чрезвычайную ситуацию в штате Луизиана из-за шторма "Харви". Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, передают "РИА Новости".
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана существует чрезвычайная ситуация и постановил (оказать - ред.) федеральную помощь в дополнение к мерам реагирования штата и местных (властей)… в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате тропического шторма "Харви", - говорится в релизе.
Огромный град в Испании: стихия крушила авто и здания
Как сообщал УНИАН, "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.
В штате Техас от урагана "Харви" уже пострадали около 6,8 млн человек. Известно о поменьшей мере двух жертвах.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°