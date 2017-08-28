В Техасе от урагана "Харви" пострадали почти 7 миллионов человек, десятки пропали без вести

По меньшей мере два человека погибли. Власти просят население не перемещаться по затопленным улицам.

Последствия урагана "Харви" в Техасе / REUTERS

В штате Техас от урагана "Харви" пострадали около 6,8 млн человек. Известно о поменьшей мере двух жертвах. Об этом сообщает Associated Press.

По данным метеорологов, в Хьюстоне и его пригородах выпало около 1 метра осадков.

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Власти просят население не перемещаться по затопленным улицам.

Как сообщается в сюжете "ТСН", 30 человек пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.