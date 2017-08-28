Наводнения и оползни в Сьерра-Леоне унесли жизни более тысячи человек

Ранее спасатели предупреждали, что многие из более чем 600 человек, пропавших без вести, скорее всего, не выживут.

Пострадавшие от оползня в Сьерра-Леоне собираются в лагере для внутренне перемещенных лиц / REUTERS

Количество погибших в результате наводнений и оползней в Сьерра-Леоне (Африка) превысило тысячу человек. Об этом сообщает АР, со ссылкой на местные власти.

"Более 1000 человек погибли от оползней и наводнений, и мы не узнаем точного числа сейчас", - заявили местные власти. Ранее спасатели предупреждали, что многие из более чем 600 человек, пропавших без вести, скорее всего, не выживут.

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Из опасных районов эвакуировали более тысячи жителей.

Напомним, что жертвами землетрясения на северо-западе Ирана стали восемь человек.