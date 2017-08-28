Огромный град в Испании: стихия крушила авто и здания

Сильный ветер, сопровождавший стихию, поломал немало деревьев. Вслед за градом еще и начался ливень, повлекшей паводки.

Размыты десятки дорог, которые соединяют город с окружающими населенными пунктами / скриншот

На севере Испании, в провинции Астурия, неожиданно с неба посыпались огромные ледяные шарики. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Сильный ветер, сопровождавший стихию, поломал немало деревьев. Вслед за градом еще и начался ливень, повлекшей паводки.

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Размыты десятки дорог, которые соединяют город с окружающими населенными пунктами. Власти объявили "оранжевый" - второй по уровню опасности, - сигнал тревоги.

Как сообщал УНИАН, США накрыл ураган "Харви", который стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.