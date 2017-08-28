Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится "бабьим летом" (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, уже 1 сентября в Украину придет потепление.

На выходные в Украину придет теплая погода / galleryua.com, viktort

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на востоке Украины пройдут дожди с грозами. На востоке до +34°. В центре столбик термометра поднимется до +24°, на севере до +24°. На юге – до +32°.

Прогноз на 28 августа / УНИАН

Во вторник, 29 августа, в Украине будет облачно, преимущественно без осадков. Жаркая погода на юге и востоке наконец сменится похолоданием до +24°, в остальных регионах Украины +15°...+21°.

Прогноз на 29 августа / УНИАН

В среду, 30 августа, в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе до +24°, холоднее всего - на востоке. Здесь температура днем снизится до +15°.

Прогноз на 30 августа / УНИАН

В четверг на западе Украины резко потеплеет. Днем температура воздуха прогреется до +27°. На востоке сохранится прохладная погода. Днем +16° - +22°.

Прогноз на 31 августа / УНИАН

В пятницу, 1 сентября, температура в Украине еще немного повысится. На юге и западе потеплеет до +28°, в остальных регионах +17°...+25°.

Прогноз на 1 сентября / УНИАН

2 и 3 сентября в Украине будет солнечная погода. В субботу днем теплее всего будет на западе Украины - до +30°, на остальной территории +22°…+28°. В воскресенье днем в Украине от +23° до +30°.

Прогноз на 2 сентября / УНИАН

Прогноз на 3 сентября / УНИАН

Народный прогноз

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето — к ясной и холодной зиме.

29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Хлебный день — пекли первый каравай нового хлеба. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса — погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде. Ранний иней в конце августа — к богатому урожаю в следующем году.

31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.

1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью".

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края.

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