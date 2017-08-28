На Житомирщине молнии вызвали три пожара за сутки

11:48, 28 августа 2017
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Во всех случаях возгорание произошло вследствие попаданий в здания молний.

Молния вызвала пожар / фото ГСЧС Украины в Житомирской области
Молния вызвала пожар / фото ГСЧС Украины в Житомирской области

На Житомирщине за последние сутки спасатели ликвидировали три возгорания сеновалов, произошедших в результате разрядов молний. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 27 августа в 18:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частного домовладения в селе Головенко Житомирского района.

Молния вызвала пожар / фото ГСЧС Украины в Житомирской области
Молния вызвала пожар / фото ГСЧС Украины в Житомирской области

Выяснилось, что огнем полностью охвачен деревянный сенник, в котором хранились солома и дрова. Существовала угроза распространения пожара на расположенный вплотную кирпичный гараж. Свои действия спасатели сосредоточили прежде всего на защите от огня смежных зданий. В 19:43 пожар удалось локализовать и в 22:09 – ликвидировать. Спасатели не допустили увеличения масштабов пожара. Огнем уничтожен сенник, 200 кг соломы и 20 куб. м дров.

В тот же день огнеборцы потушили пожар в деревянном сеновале в селе Хычив Хорошевского района. Там спасатели предотвратили перебрасывание огня на две расположенные рядом хозяйственные постройки.

Молния вызвала пожар / фото ГСЧС Украины в Житомирской области
Молния вызвала пожар / фото ГСЧС Украины в Житомирской области

Еще одно возгорание сеновала было ликвидировано черняховскими огнеборцами в селе Щениев.

По предварительной информации, во всех случаях возгорание произошло вследствие попаданий в здания разрядов молний. Окончательные причины пожаров сейчас устанавливается специалистами.

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