Жертвами землетрясения на северо-западе Ирана стали восемь человек

11:03, 28 августа 2017
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В результате землетрясения многие здания были разрушены. На месте работают команды спасателей.

Flickr/ Matt Katzenberger
На месте работают команды спасателей / Flickr/ Matt Katzenberger

Восемь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, произошедшего в понедельник на северо-западе Ирана. Об этом сообщают "РИА Новости".

Землетрясение произошло в 03.44 по местному времени (02.14 по Киеву) в провинции Восточный Азербайджан примерно в 100 километрах от административного центра провинции Тебриз.

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Как сообщил управляющий директор центра антикризисного управления провинции Халил Саеи, в результате землетрясения многие здания были разрушены. На месте работают команды спасателей.

Как сообщал УНИАН, сход оползня на золотом руднике в Буркина-Фасо унес жизни восьми человек.

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