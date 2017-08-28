Спасатели предупредили о грозах и сильном ветре по всей Украине

По информации спасателей, утром в г. Киеве и Киевской области гроза, днем порывы ветра 15-20 м/с.

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Сегодня утром в западных, северных и центральных областях грозовые дожди, днем в северной части порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по информации спасателей, утром в г. Киеве и Киевской области гроза, днем порывы ветра 15-20 м/с.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

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