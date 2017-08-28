Плавающие автомобили и аллигаторы на улицах: последствия разрушительного урагана "Харви" в США (фотогалерея)

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Техас 29 августа, чтобы ознакомиться с масштабами последствий стихии.

Последствия урагана "Харви" в Техасе / REUTERS

Ураган Харви, который обрушился на американский штат Техас вызвал катастрофическое наводнение в городе Хьюстон. Эвакуированы 2 тысячи человек, сообщает ВВС.

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливни. В Хьюстоне введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

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Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Отметим, что местные жители сообщают об аллигаторах, которые появляются на пороге их домов или прячутся под машинами. Таким образом животные патались укрыться от разбушевавшейся стихии.

Из-за урагана Харви аллигаторы оккупировали Техас / FBCSO Texas

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Техас 29 августа, чтобы ознакомиться с масштабами последствий стихии.

Как сообщал УНИАН, "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.