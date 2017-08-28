Сход оползня на золотом руднике в Буркина-Фасо унес жизни восьми человек

Еще пять человек получили ранения. Все они доставлены в больницы.

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В результате схода оползня на золотом руднике в Буркина-Фасо погибли восемь человек. Об этом сообщает местное издание The News International.

Кроме того, по информации властей, еще пятеро получили ранения. Все они доставлены в больницы.

Сход оползня был вызван сильными ливнями, которые шли в регионе несколько дней и размыли дамбу.

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Такие смертельные оползни участились из-за того, что в данном регионе множество людей занимаются разведкой золота.

Как сообщал УНИАН, в Швейцарии восемь человек пропали без вести из-за схода оползня.