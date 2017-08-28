В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

08:30, 28 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 28 августа, в столице без осадков, днем до +21°.

УНИАН
В столице сохранится прохладная погода / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +11°. Ветер преимущественно западный, до 8.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:52.

Как сообщал УНИАН,  28 августа в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

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