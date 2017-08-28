В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:05, 28 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине в большинстве регионов будет облачно, температура воздуха на востоке прогреется до +34.

УНИАН
В Украине сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди с грозами, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +24°.

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В северных областях переменная облачность, местами дожди. Температура до +25°. В центре также переменная облачность, в некоторых областях дожди, температура днем до +30°.

Прогноз на 28 августа / УНИАН
Прогноз на 28 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето — к ясной и холодной зиме. 

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