В Украине сегодня сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине в большинстве регионов будет облачно, температура воздуха на востоке прогреется до +34.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.
На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +24°.
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В северных областях переменная облачность, местами дожди. Температура до +25°. В центре также переменная облачность, в некоторых областях дожди, температура днем до +30°.
Согласно народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное — жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето — к ясной и холодной зиме.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
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