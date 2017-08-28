Разрушительный ураган "Харви" в Техасе затопил Хьюстон и унес жизни нескольких людей

00:59, 28 августа 2017
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"Харви" начался как 4-балльный ураган со скоростью ветра до 209 км в час, в субботу он ослаб до уровня тропического шторма.

Последствия урагана
Последствия урагана "Харви" в Техасе / REUTERS

Два человека погибли и 14 пострадали в результате шторма в юго-восточном Техасе.

Как передает «Голос Америки», по сообщениям властей, одна женщина, очевидно, погибла после того, как вышла из машины на затопленную улицу на западе Хьюстона. В пятницу вечером неизвестный человек погиб в результате пожара в доме в городе Рокпорт.

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В Национальной метеорологической службе подтвердили, что с вечера пятницы по меньшей мере семь торнадо обрушились в районе Хьюстона.

"Харви" начался как 4-балльный ураган со скоростью ветра до 209 км в час. В субботу ураган "Харви" ослабел до уровня тропического шторма.

«Харви» является самым сильным ураганом в Техасе, начиная с 1961 года.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал в своем Твиттере, что поедет в Техас как только эта поездка станет возможной.

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