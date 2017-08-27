В Украину на смену жаре идут дожди: Киев уже накрыла гроза (карта, видео)
В Украину идут грозы, они, в частности, начались уже в Киеве и области.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что несколько областей Украины накроют грозы и ливни. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 сентября
"Внимание! Грозы, ливни! Там, где яркие цвета. Житомирская, Винницкая, Хмельницкая области, по западной границе", - пояснила она опубликованную карту.
Говоря о Киеве, синоптик предупредила, что в столице идет дождь с грозой. "Может рвануть шквал, вероятен град", - говорилось в ее сообщении.
И гроза уже накрыла Киев: сначала начало сверкать и греметь, потом начался ливень, который то стихает, то набирает силу снова.
Бушует ливень и в Киевской области:
Как сообщала Погода УНИАН, в столице 28 августа ожидается резкое похолодание: днем температура упадет до +20°.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°