В Украину на смену жаре идут дожди: Киев уже накрыла гроза (карта, видео)

В Украину идут грозы, они, в частности, начались уже в Киеве и области.

В столице уже началась гроза / Скриншот

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что несколько областей Украины накроют грозы и ливни. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Внимание! Грозы, ливни! Там, где яркие цвета. Житомирская, Винницкая, Хмельницкая области, по западной границе", - пояснила она опубликованную карту.

фото facebook.com/tala.didenko

Говоря о Киеве, синоптик предупредила, что в столице идет дождь с грозой. "Может рвануть шквал, вероятен град", - говорилось в ее сообщении.

И гроза уже накрыла Киев: сначала начало сверкать и греметь, потом начался ливень, который то стихает, то набирает силу снова.

Бушует ливень и в Киевской области:

#гроза Сообщение, распространенный Владислав Лабунский (@valdey235) Авг 27, 2017 в 10:58 PDT

Как сообщала Погода УНИАН, в столице 28 августа ожидается резкое похолодание: днем температура упадет до +20°.