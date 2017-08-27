Завтра Киев накроет гроза, ожидается сильный ветер

В столице завтра ожидается резкое похолодание: днем температура упадет до +20°.

Столицу накроет гроза / фото УНИАН

В Киеве завтра, 28 августа, ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой Украинский гидрометцентр.

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«28 августа ночью и утром в Киеве гроза, утром и днем - порывы ветра 15-20 м/с, температура днем около 20°», - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее синоптик Наталья Диденко, дожди днем в понедельник, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины. На севере и западе похолодает до +15... +22°.