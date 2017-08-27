Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 сентября
Первый день сентября, по прогнозу, будет теплым и солнечным.
После кратковременного похолодания, которое уже в понедельник, 28 августа, накроет Украину, температура вновь пойдет вверх. Ожидается потепление 30-31-го числа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
"30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым", - говорится в ее сообщении.
Как сообщала ранее Диденко, дожди днем в понедельник, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины. На севере и западе похолодает до +15... +22°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +11°
-
Днепр+26°... +10°
-
Донецк+24°... +9°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+27°... +9°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+25°... +9°
-
Луганск+22°... +8°
-
Луцк+28°... +13°
-
Львов+26°... +13°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+23°... +11°
-
Ровно+29°... +13°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+22°... +10°
-
Херсон+27°... +11°
-
Хмельницкий+28°... +12°
-
Черкассы+25°... +12°
-
Чернигов+26°... +11°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
Лента новостей