Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 1 сентября

Первый день сентября, по прогнозу, будет теплым и солнечным.

1 сентября ожидается теплая погода / фото УНИАН

После кратковременного похолодания, которое уже в понедельник, 28 августа, накроет Украину, температура вновь пойдет вверх. Ожидается потепление 30-31-го числа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам, 1-е сентября обещает быть солнечным и теплым", - говорится в ее сообщении.

Как сообщала ранее Диденко, дожди днем в понедельник, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины. На севере и западе похолодает до +15... +22°.