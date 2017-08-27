В Техасе из-за урагана "Харви" погибло трое людей

15:43, 27 августа 2017
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Еще около 30 человек получили травмы, а еще 30 считаются пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате разрушений, вызванных ураганом "Харви", обрушившимся на юго-восточное побережье США, погибли трое человек, передает Громадське.

Обрушившийся на побережье американского штата Техас ураган ослаб до уровня тропического шторма

По данным пожарной службы, все трое погибли в округе Арканзас штата Техас. Кроме того, около 30 человек получили травмы, а еще 30 считаются пропавшими без вести.

В настоящее время экстренные службы продолжают разбирать завалы зданий, убирают с дорог поваленные деревья и ликвидируют другие последствия стихийного бедствия.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.

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