В Техасе из-за урагана "Харви" погибло трое людей
Еще около 30 человек получили травмы, а еще 30 считаются пропавшими без вести.
В результате разрушений, вызванных ураганом "Харви", обрушившимся на юго-восточное побережье США, погибли трое человек, передает Громадське.
Обрушившийся на побережье американского штата Техас ураган ослаб до уровня тропического шторма
По данным пожарной службы, все трое погибли в округе Арканзас штата Техас. Кроме того, около 30 человек получили травмы, а еще 30 считаются пропавшими без вести.
В настоящее время экстренные службы продолжают разбирать завалы зданий, убирают с дорог поваленные деревья и ликвидируют другие последствия стихийного бедствия.
"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.
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