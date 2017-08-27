Тихий океан всколыхнуло мощное землетрясение (карта)

14:59, 27 августа 2017
26

У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступало / earthquake.usgs.gov
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало / earthquake.usgs.gov

27 августа рядом с Папуа-Новой Гвинеей в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Глубина эпицентра землетрясения составила 8,1 км. Крупные населенные пункты в радиусе землетрясения отсутствуют, угрозу цунами на близлежащих островах не объявляли.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщала Погода УНИАН, утром 23 августа вблизи итальянского острова Искья произошло повторное землетрясение. Первое всколыхнуло остров 21 августа, в результате чего погибли 2 и были ранены 42 человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей