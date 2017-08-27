Тихий океан всколыхнуло мощное землетрясение (карта)

У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало / earthquake.usgs.gov

27 августа рядом с Папуа-Новой Гвинеей в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Глубина эпицентра землетрясения составила 8,1 км. Крупные населенные пункты в радиусе землетрясения отсутствуют, угрозу цунами на близлежащих островах не объявляли.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщала Погода УНИАН, утром 23 августа вблизи итальянского острова Искья произошло повторное землетрясение. Первое всколыхнуло остров 21 августа, в результате чего погибли 2 и были ранены 42 человека.