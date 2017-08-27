Температурные качели: в Украине резко изменится погода (карта)
Дожди днем в понедельник, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины.
Ближайшей ночью, 27 августа, на западе, в северных областях и в Винницкой области пройдут дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, дожди в понедельник днем, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины. "Похолодает. На севере и западе до +15... +22°", - рассказала Диденко.
В Украину возвращается жара (карта)
Синоптик добавила, что юг и восток еще останутся среди жары, до +30° и выше. В центре Винницкая и Кировоградская области также ощутят похолодание, а на Черкащине, Полтавщине и в Днепропетровской области еще будет настоящее лето.
"В Киеве ближайшей ночью пойдет дождь, погримит, днем также будет сыро, но с прояснениями. В столице температура воздуха ощутимо снизится, до +18... +20°", - говорится в ее прогнозе.
И 30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам синоптика, 1-е сентября будет солнечным и теплым.
Как сообщала Погода УНИАН, этими выходными в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°