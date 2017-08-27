Температурные качели: в Украине резко изменится погода (карта)

13:46, 27 августа 2017
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Дожди днем в понедельник, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины.

В Украине снова похолодает / фото УНИАН
В Украине снова похолодает / фото УНИАН

Ближайшей ночью, 27 августа, на западе, в северных областях и в Винницкой области пройдут дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди в понедельник днем, 28 августа, распространятся на большую часть территории Украины. "Похолодает. На севере и западе до +15... +22°", - рассказала Диденко.

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Синоптик добавила, что юг и восток еще останутся среди жары, до +30° и выше. В центре Винницкая и Кировоградская области также ощутят похолодание, а на Черкащине, Полтавщине и в Днепропетровской области еще будет настоящее лето.

"В Киеве ближайшей ночью пойдет дождь, погримит, днем также будет сыро, но с прояснениями. В столице температура воздуха ощутимо снизится, до +18... +20°", - говорится в ее прогнозе.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

И 30-31 августа температура вновь пойдет вверх. И, по предварительным прогнозам синоптика, 1-е сентября будет солнечным и теплым.

Как сообщала Погода УНИАН, этими выходными в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

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