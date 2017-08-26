Обрушившийся на побережье американского штата Техас ураган ослаб до уровня тропического шторма

Максимальная скорость ветра составляет 70 миль в час (около 112 километров в час).

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Ураган "Харви", обрушившийся на побережье американского штата Техас, ослаб до уровня тропического шторма, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ранее мощность урагана "Харви" упала до низшей категории.

Отмечается, что максимальная скорость ветра составляет 70 миль в час (около 112 километров в час).

В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", передает РИА Новости.

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Вместе с тем, как сообщает в Twitter, телеканал АВС News, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что данные о жертвах в результате ураганы не поступали.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане. Ураган оставил без электричества в Техасе почти 300 тысяч человек.