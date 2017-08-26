С понедельника в Украине похолодает, а пока – ласковое августовское тепло

Дожди появятся в воскресенье на западе Украины, а к вечеру дойдут до северных областей включительно с Киевом.

На выходных в Киеве будет тепло и без осадков / фото УНИАН

Суббота-воскресенье в большинстве областей Украины будет солнечной и теплой. В течение дня +24+28, в южной части – до +28+32 градусов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает синоптик Наталья Диденко.

Дожди появятся в воскресенье на западе Украины, а к вечеру дойдут до северных областей включительно с Киевом.

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В понедельник на западе и севере, плюс значительная часть центральных областей (кроме разве Днепра), ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +14+20 градусов, отмечает синоптик.

«Киевляне, отдыхайте на здоровье оба дня, в субботу и воскресенье будет тепло и без осадков. Однако 27 августа вечером в столице может пойти дождь и грянуть гроза. Поэтому в воскресенье не задерживайтесь слишком долго на природе или за городом», – говорится в сообщении.

28 августа, в понедельник, в Киеве ожидается похолодание.

А пока наслаждаемся прекрасным августовским теплом, призывает Наталья Диденко.