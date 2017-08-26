С понедельника в Украине похолодает, а пока – ласковое августовское тепло
Дожди появятся в воскресенье на западе Украины, а к вечеру дойдут до северных областей включительно с Киевом.
Суббота-воскресенье в большинстве областей Украины будет солнечной и теплой. В течение дня +24+28, в южной части – до +28+32 градусов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает синоптик Наталья Диденко.
Дожди появятся в воскресенье на западе Украины, а к вечеру дойдут до северных областей включительно с Киевом.
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
В понедельник на западе и севере, плюс значительная часть центральных областей (кроме разве Днепра), ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +14+20 градусов, отмечает синоптик.
«Киевляне, отдыхайте на здоровье оба дня, в субботу и воскресенье будет тепло и без осадков. Однако 27 августа вечером в столице может пойти дождь и грянуть гроза. Поэтому в воскресенье не задерживайтесь слишком долго на природе или за городом», – говорится в сообщении.
28 августа, в понедельник, в Киеве ожидается похолодание.
А пока наслаждаемся прекрасным августовским теплом, призывает Наталья Диденко.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Черновцы+28°... +12°