Самый мощный за 12 лет ураган в Техасе оставил без электричества 155 тысяч человек - СМИ

Пока сообщается о не менее 10 пострадавших. Информации о жертвах в настоящий момент нет.

Иллюстрация REUTERS

В результате самого мощного за 12 лет урагана "Харви" в американском городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тысяч человек, сообщает канал ABC.

"Харви" обрушился на тихоокеанское побережье в Техасе в ночь на субботу. В центре порыва ветра достигают 215 километров в час. Это самый мощный ураган со времен "Катрины", в результате которого в 2005 году погибли больше 1 тыс. человек, передает РИА Новости.

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Директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг заявил, что из-за «Харви» могут погибнуть много людей, также он может привести к большим разрушениям.

Пока сообщается о не менее 10 пострадавших. Информации о жертвах в настоящий момент нет.