Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви"
Трамп подписал соответствующий документ по запросу губернатора штата Техас.
Через ураган «Харви», который достиг американского штата Техас, президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате. Об этом он написал в своем Twitter.
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"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", — сообщил Трамп.
At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, ураган "Харви", достиг побережья штата Техас, предварительно усилившись до четвертой категории мощности из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
Максимальная скорость ветра внутри урагана составляет примерно 60 м/c. Он движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 м/сек.
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