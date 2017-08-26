Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана "Харви"

Трамп подписал соответствующий документ по запросу губернатора штата Техас.

Ураган "Харви" / REUTERS

Через ураган «Харви», который достиг американского штата Техас, президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате. Об этом он написал в своем Twitter.

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"По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере", — сообщил Трамп.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, ураган "Харви", достиг побережья штата Техас, предварительно усилившись до четвертой категории мощности из пяти по шкале Саффира-Симпсона.

Максимальная скорость ветра внутри урагана составляет примерно 60 м/c. Он движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 м/сек.