Ураган "Харви" усилился до четвертой категории и достиг побережья Техаса

Ураган движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 м/с.

Ураган "Харви" / REUTERS

Ураган "Харви", достиг побережья штата Техас, предварительно усилившись до четвертой категории мощности из пяти по шкале Саффира-Симпсона.

Об этом сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США, передает ТАСС.

Читайте также Ураган "Харви" усилился до третьей категории и вскоре обрушится на Техас

Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает примерно 60 м/c. Он движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 м/с.

Напомним, губернатор Техаса Грегг Эбботт ранее объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Всего в этой зоне проживают более 4,5 млн человек. Как минимум в восьми округах объявлена обязательная эвакуация, в других она носит рекомендательный характер. При этом власти Техаса не могут сказать точно, сколько человек покинули свои дома.

Как отмечают синоптики, ливни, которые принесет с собой "Харви", могут привести к масштабным затоплениям, ураганные ветра грозят повредить дома.

"Харви" является самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 года ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.