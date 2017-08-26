Ураган "Харви" усилился до третьей категории и вскоре обрушится на Техас

00:57, 26 августа 2017
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"Харви" усилился до третьей категории и стал самым мощным ураганом в США с 2005 года.

Ураган
Ураган "Харви" / REUTERS

Ураган "Харви" стремительно приближается к восточному побережью США, передает Reuters

Он уже усилился до третьей категории и стал самым мощным ураганом в Соединенных штатах с 2005 года. Скорость ветра "Харви" достигает 178-208 км/ч, с таким уровнем опасности стихия способна "вырывать с корнем деревья, срывать крыши домов".

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По прогнозам, что ураган обрушится на Техас в ближайшие часы (3:00-4:00 по киевскому времени). 

Видеозапись урагана с космоса опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Напомним, две базы ВМС США в штате Техас эвакуируют персонал и вывозят технику в связи с приближающимся ураганом "Харви". Из прибрежных районов штата эвакуированы более 10 тыс. человек, нефтеперерабатывающие предприятия приостановили работу.

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