Ураган "Харви" усилился до третьей категории и вскоре обрушится на Техас
"Харви" усилился до третьей категории и стал самым мощным ураганом в США с 2005 года.
Ураган "Харви" стремительно приближается к восточному побережью США, передает Reuters.
Он уже усилился до третьей категории и стал самым мощным ураганом в Соединенных штатах с 2005 года. Скорость ветра "Харви" достигает 178-208 км/ч, с таким уровнем опасности стихия способна "вырывать с корнем деревья, срывать крыши домов".
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По прогнозам, что ураган обрушится на Техас в ближайшие часы (3:00-4:00 по киевскому времени).
Видеозапись урагана с космоса опубликовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
#GOES16 captured this geocolor imagery of #Harvey2017 - now a category 3 storm - this afternoon. Latest info @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/hGD22NpNTG— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 25, 2017
Напомним, две базы ВМС США в штате Техас эвакуируют персонал и вывозят технику в связи с приближающимся ураганом "Харви". Из прибрежных районов штата эвакуированы более 10 тыс. человек, нефтеперерабатывающие предприятия приостановили работу.
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