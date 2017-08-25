В США из-за урагана "Харви" эвакуируют две базы ВМС
Две базы ВМС США в штате Техас эвакуируют персонал и вывозят технику в связи с приближающимся ураганом "Харви".
Две базы ВМС США в штате Техас эвакуируют персонал и вывозят технику в связи с приближающимся ураганом "Харви". Об этом со ссылкой на представителей военных.
Уже выведены около 50 из 100 тренировочных самолетов T-45, размещенных на базе в Кингсвилле. Вопрос о перемещении самолетов решается в зависимости от летных качеств каждой машины и наличия пилотов, готовых транспортировать воздушное судно. Вспомогательный персонал получил распоряжение организованно покинуть территорию базы.
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Руководство базы в Корпус-Кристи распорядилось эвакуировать в Даллас около 10 тысяч военнослужащих, кадетов и членов их семей, прикомандированных к базе. Также вывозится пригодная для полетов техника.
Ранее власти семи прибрежных округов американского штата Техас объявили обязательную эвакуацию десятков тысяч жителей в связи с приближающимся ураганом "Харви". Помимо этого, добровольная эвакуация была объявлена для жителей города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива. Губернатор Техаса Грег Эббот привел в готовность около 700 представителей национальной гвардии.
Как сообщалось, ураган "Харви", который движется в сторону восточного побережья США, усилился до второй категории.
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