Ураган "Харви", угрожающий Техасу, усилился до второй категории

Ураган "Харви", который движется в сторону восточного побережья США, усилился до второй категории.

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Скорость порывов ветра внутри урагана достигает 160 километров час, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на национальный центр предупреждения ураганов США.

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Ожидается, что "Харви" достигнет побережья Техаса в районе города Корпус-Кристи вечером 25 или утром 26 августа. При этом он может усилиться до третьей категории.

Отмечается, что "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина".

Напомним, жертвами тайфуна "Хато", который обрушился на юг Китая, стали 16 человек.