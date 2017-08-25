В Пакистане в результате сильных ливней погибли 19 человек

15:30, 25 августа 2017
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В городе Карачи (Пакистан) из-за проливных дождей погибли 19 человек, десятки получили ранения.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Дожди в регионе начались ночью 21 августа, многие улицы и участки дорог оказались под водой, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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В результате обрушения домов и поражения электрическим током в городе погибли по меньшей мере 19 человек, десятки получили ранения. Однако эти цифры пока не получили официального подтверждения.

Местные власти эвакуировали жителей более 340 домов, находящихся в аварийном состоянии.

Напомним, жертвами тайфуна "Хато", который обрушился на юг Китая, стали 16 человек.

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