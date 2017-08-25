Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

14:40, 25 августа 2017
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С понедельника, 28 августа, во многих областях Украины ожидается похолодание.

В Україні похолодає з понеділка / УНІАН
В Украине похолодает с понедельника / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"В понедельник на западе и севере, плюс значительная часть центральных областей (кроме, разве, Днепра), ожидается существенное понижение температуры воздуха, до +14 ... +20 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве 27 августа вечером в столице может пойти дождь. 28 августа ожидается похолодание.

Напомним, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

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