Число жертв тайфуна "Хато" в Китае увеличилось до 16

13:01, 25 августа 2017
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Жертвами тайфуна "Хато", который обрушился на юг Китая, стали 16 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Китае в результате тайфуна "Хато" погибли 16 человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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Тайфун, который уже значительно ослаб, переместился из провинции Гуандун в Гуанси-Чжуанский автономный район. Стихия вызвала серьезные нарушения транспортной системы всего юга страны, остановлено движение по нескольким высокоскоростным железнодорожным веткам.

 Из-за сильного дождя и ветра обрушились здания, падали деревья и линии электропередач.

Напомним, тропический шторм "Харви", который приближается к штату Техас (США), набрал силу урагана.

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