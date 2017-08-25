Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

На выходных в Украине будет тепло / 7-themes.com

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье гроза, +15°...+27°.

Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье гроза, +13°...+27°.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +29°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +15°...+27°. В воскресенье до +29°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье +17°...+31°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +17°...+26°, солнечно.

Прогноз на 26 августа / УНИАН

Прогноз на 27 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +18°...+29°.

В Симферополе завтра без осадков, +15°...+28°. В воскресенье +16°...+31°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье температура до +30°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье +16°...+30°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье дождь, ночью +9°, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье гроза, ночью +14°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура днем +28°, дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +14° …+27°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем до +29°. В воскресенье без осадков, до +30°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +16° …+28°. В воскресенье до +29°.

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