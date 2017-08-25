Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье гроза, +15°...+27°.
Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +15°, днем +25°. В воскресенье гроза, +13°...+27°.
В Украине сегодня без осадков, во всех регионах потеплеет (карта)
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +25°, без осадков. В воскресенье ночью +14°, днем +29°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +15°...+27°. В воскресенье до +29°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье +17°...+31°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +17°...+26°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +18°...+29°.
В Симферополе завтра без осадков, +15°...+28°. В воскресенье +16°...+31°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье температура до +30°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье +16°...+30°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье дождь, ночью +9°, днем +24°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье гроза, ночью +14°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +29°. В воскресенье температура днем +28°, дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +14° …+27°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +15°, днем до +29°. В воскресенье без осадков, до +30°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +16° …+28°. В воскресенье до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°