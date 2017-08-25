В Швейцарии восемь человек пропали без вести из-за схода оползня (видео)

11:22, 25 августа 2017
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Восемь альпинистов пропали без вести в результате схода оползня в Швейцарии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Среди пропавших есть граждане Австрии и Германии, говорится в сюжете ТСН.

В ДР Конго в результате схода оползня погибли 200 человек

Отмечается, что камни и грязь внезапно покатились с гор в долину, на своем пути сметали здания и мосты. Более двух сотен жителей спасатели успели эвакуировать. Когда им позволят вернуться домой, неизвестно, поскольку возможны новые камнепады.

Напомним, в результате наводнения в индийском штате Бихар погибли не менее 253 человек.

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