Тропический шторм "Харви" в Мексиканском заливе усилился до урагана (видео)
Тропический шторм "Харви", который приближается к штату Техас (США), набрал силу урагана.
Урагану присвоили первую из пяти категорий, скорость ветра составит 119-153 километров в час, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на национальный центр предупреждения ураганов США.
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Когда "Харви" достигнет побережья Техаса, он может усилиться до опасной 3-й категории. Ожидается, что это произойдет 25 или 26 августа.
Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате в связи с приближением урагана.
На США надвигается мощный ураган десятилетия
Напомним, в провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате стихийных бедствий погиб 51 человек, еще 11 пропали без вести.
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