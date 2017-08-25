На юго-западе Китая из-за стихийных бедствий погибли более 50 человек
В провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате стихийных бедствий погиб 51 человек, еще 11 пропали без вести.
С мая этого года провинции накрыли ливни, которые вызвали наводнения, сход оползней и селей, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Число жертв наводнений в Индии превысило 250 человек
Всего с 1 мая от удара стихии пострадали 4,203 млн жителей 126 уездов, городов и районов по всей провинции. 18,4 тыс. человек были в экстренном порядке эвакуированы.
В провинции было разрушено 2362 и повреждено 28,88 тыс. построек. В частности, 4534 постройки получили серьезные повреждения.
Напомним, на юге Китая в результате обрушившегося тайфуна "Хато" по меньшей мере девять человек погибли, один пропал без вести и 153 человека пострадали.
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