В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 августа, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:00, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается потепление.

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