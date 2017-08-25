В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°

08:30, 25 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 августа, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный, до 7.4 м/с.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 06:00, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН,  25 августа в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается потепление.

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