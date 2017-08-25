В Украине сегодня без осадков, во всех регионах потеплеет (карта)

08:05, 25 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 августа в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается потепление.

В Украину возвращается тепло / УНИАН
В Украину возвращается тепло / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +28°.

На западе Украины в пятницу облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +24°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +27°.

Прогноз на 25 августа / УНИАН
Прогноз на 25 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях — это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. 

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