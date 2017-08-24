В Украину возвращается жара (карта)
До воскресенья включительно в Украине ожидается сухая солнечная погода, прогнозирует Диденко.
С пятницы, 25 августа, температура воздуха в Украине начнет повышаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
В День Независимости, 24 августа, дождь приближается с северных районов и даже может зацепить Киев.
День Независимости в Киеве будет прохладным и облачным
"Температура воздуха уже с завтра начнет повышаться, днем +24+28 градусов. А дальше до конца недели на юге до +30, везде комфортно тепло", - говорится в ее прогнозе.
Синоптик также рассказала, что в столице 25, 26 и 27 августа - солнце и +26 градусов.
Как сообщала Погода УНИАН, 24 августа в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет прохладно.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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