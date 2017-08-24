В Украину возвращается жара (карта)

До воскресенья включительно в Украине ожидается сухая солнечная погода, прогнозирует Диденко.

Иллюстрация REUTERS

С пятницы, 25 августа, температура воздуха в Украине начнет повышаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

В День Независимости, 24 августа, дождь приближается с северных районов и даже может зацепить Киев.

Читайте также День Независимости в Киеве будет прохладным и облачным

"Температура воздуха уже с завтра начнет повышаться, днем +24+28 градусов. А дальше до конца недели на юге до +30, везде комфортно тепло", - говорится в ее прогнозе.

Синоптик также рассказала, что в столице 25, 26 и 27 августа - солнце и +26 градусов.

Как сообщала Погода УНИАН, 24 августа в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет прохладно.