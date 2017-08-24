В Китае жертвами тайфуна "Хато" стали более 9 человек

05:48, 24 августа 2017
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Власти опубликовали предупреждения об оползнях, наводнениях и других стихийных бедствиях.

Последствия тайфуна
Последствия тайфуна "Хато" в Гонконге / REUTERS

На юге Китая в результате обрушившегося тайфуна "Хато" по меньшей мере девять человек погибли, один пропал без вести и 153 человека пострадали. Об этом сообщает Xinhua.

В частности пострадали специальный административный район Макао и провинция Гуандун.

Сообщается, что в связи с тайфуном правительство эвакуировало почти 27 тыс. человек во временные убежища. Повреждения получили около 664 га сельскохозяйственных угодий.

В Гонконге из-за тайфуна "Хато" ввели высший уровень штормового предупреждения

Также были нарушены поставки электроэнергии в 1,91 млн домовладений.

"По сравнению с другими тайфунами "Хато" быстро продвигался, быстро становился более мощным и вызывал огромное количество осадков", - заявил представитель метеорологического бюро провинции Гуандун Ву Чжифан.

Власти опубликовали предупреждения об оползнях, наводнениях и других стихийных бедствиях.

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