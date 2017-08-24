В Китае жертвами тайфуна "Хато" стали более 9 человек
Власти опубликовали предупреждения об оползнях, наводнениях и других стихийных бедствиях.
На юге Китая в результате обрушившегося тайфуна "Хато" по меньшей мере девять человек погибли, один пропал без вести и 153 человека пострадали. Об этом сообщает Xinhua.
В частности пострадали специальный административный район Макао и провинция Гуандун.
Сообщается, что в связи с тайфуном правительство эвакуировало почти 27 тыс. человек во временные убежища. Повреждения получили около 664 га сельскохозяйственных угодий.
В Гонконге из-за тайфуна "Хато" ввели высший уровень штормового предупреждения
Также были нарушены поставки электроэнергии в 1,91 млн домовладений.
"По сравнению с другими тайфунами "Хато" быстро продвигался, быстро становился более мощным и вызывал огромное количество осадков", - заявил представитель метеорологического бюро провинции Гуандун Ву Чжифан.
Власти опубликовали предупреждения об оползнях, наводнениях и других стихийных бедствиях.
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