День Независимости в Киеве будет прохладным и облачным

Согласно данным Погода УНИАН, 24 августа в столице без осадков, днем до +19°.

В Киеве сегодня будет прохладно / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 7.4 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 20:00.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 августа, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет прохладно.

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