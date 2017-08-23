Три человека стали жертвами тайфуна "Хато" в Китае

В специальном административном районе Китая Макао из-за тайфуна "Хато" погибли три человека, еще двое пропали без вести.

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Среди погибших 30-летний мужчина, который оказался под завалами обрушившейся стены, 45-летний турист из континентальной части Китая, попавший в дорожно-транспортное происшествие, и 62-летний местный житель, который сорвался с высоты, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на South China Morning Post.

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Сейчас в районе нет электричества, туристы и местные жители опасаются, что в ближайшие часы могут быть проблемы и со снабжением воды.

В то же время в Гонконге в результате удара стихии пострадали 34 человека.

Напомним, из некоторых районов южного Китая из-за тайфуна "Хато" были эвакуированы тысячи человек.