Три человека стали жертвами тайфуна "Хато" в Китае
В специальном административном районе Китая Макао из-за тайфуна "Хато" погибли три человека, еще двое пропали без вести.
Среди погибших 30-летний мужчина, который оказался под завалами обрушившейся стены, 45-летний турист из континентальной части Китая, попавший в дорожно-транспортное происшествие, и 62-летний местный житель, который сорвался с высоты, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на South China Morning Post.
В Венесуэле из-за сильных ливней погибли четыре человека
Сейчас в районе нет электричества, туристы и местные жители опасаются, что в ближайшие часы могут быть проблемы и со снабжением воды.
В то же время в Гонконге в результате удара стихии пострадали 34 человека.
Напомним, из некоторых районов южного Китая из-за тайфуна "Хато" были эвакуированы тысячи человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +14°
-
Днепр+24°... +13°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +13°
-
Ивано-Франковск+25°... +13°
-
Киев+26°... +16°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+22°... +9°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +15°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+27°... +11°
-
Сумы+24°... +10°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 74 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.3 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 05:43
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей