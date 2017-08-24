Сегодня в Украине практически без осадков, на востоке до +27° (карта)

08:00, 24 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 августа, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет прохладно.

В большинстве регионов Украины сегодня без осадков / galleryua.com, viktort
В большинстве регионов Украины сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +22°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +24°.

Прогноз на 24 августа / УНИАН
Прогноз на 24 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная. 

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