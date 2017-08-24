Сегодня в Украине практически без осадков, на востоке до +27° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 августа, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов будет прохладно.
На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +22°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +19°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +14°
-
Днепр+24°... +13°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +13°
-
Ивано-Франковск+25°... +13°
-
Киев+26°... +16°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+22°... +9°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +15°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+27°... +11°
-
Сумы+24°... +10°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 74 %
Давление: 757 мм
Ветер: 1.3 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 05:43
Закат 20:33
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей