В Киеве завтра без осадков, днем до +19°

17:00, 23 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 августа в столице без осадков, днем до +19°.

Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com
Завтра в Киеве без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 7.4 м/с.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 20:00. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 августа, в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, практически без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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