На День Независимости в Украине будет прохладно и практически без осадков (видеопрогноз)

16:30, 23 августа 2017
857
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 24 августа, в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, практически без осадков.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. Днем до +22°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +19°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Лента новостей