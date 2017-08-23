Близ острова Искья произошло повторное землетрясение

Утром 23 августа близ итальянского острова Искья произошло повторное землетрясение.

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Подземные толчки разбудили местных жителей и туристов в пять утра, однако долго не продлились, сообщает Euronews.

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Первое землетрясение произошло 21 августа, в результате погибли 2 и получили ранения 42 человека. Работающие на месте эксперты указывают: масштаб разрушений оказался более значительным из-за несоблюдения норм безопасности при возведении нового жилья.

Сейчас на острове, известном своими термальных источниками, находятся около 80 тысяч местных жителей и почти 200 тысяч туристов.