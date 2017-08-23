В Гвинее жертвами селевого потока стали пять человек

13:57, 23 августа 2017
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Пять человек погибли в результате схода селевого потока в пригороде столицы Гвинеи Конакри.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще более десяти человек пострадали, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Число жертв наводнений в Индии превысило 250 человек

Из-за продолжительных сильных дождей на мусорную свалку недалеко от одного из жилых районов в пригороде Конакри сошел селевой поток, в результате были разрушены два жилых здания.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице, где получают необходимое лечение.

Напомним, из некоторых районов южного Китая из-за тайфуна "Хато" были эвакуированы тысячи человек.

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