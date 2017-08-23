На юге Китая из-за тайфуна "Хато" эвакуировали тысячи людей (фоторепортаж)

Из некоторых районов южного Китая из-за тайфуна "Хато" были эвакуированы тысячи человек.

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Скорость ветра достигает 20-25 км/ч. Рыбаки и работники рыбных ферм были эвакуированы из прибрежных районов, сообщает Xinhua.

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Также с утра 23 августа на маршруте Гуанчжоу-Наньнин приостановлено железнодорожное сообщение. Кроме того, отменены все высокоскоростные железнодорожные рейсы, связывающие Шэньчжэнь с провинциями Фуцзянь и Цзянси.

Штаб по борьбе с наводнениями и засухами провинции Гуандун предупредил о возможных сильных наводнениях в низменных районах.

Напомним, четыре человека погибли, еще несколько пропали без вести из-за сильных ливней, обрушившихся на север Венесуэлы.